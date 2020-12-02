محافظ كفر الشيخ: قرارات الإغلاق للمحلات التجارية والورش ليست مرتبطة بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليقا على أول تطبيق لمواعيد الغلق التي قررها مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم، قائلًا: "آن الأوان لان تنتظم الحياة بالمواعيد الجديدة بالإضافة لإجراءات كورونا الاحترازية ".

وكشف "نور الدين"، خلل مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن محافظة كفر الشيخ قامت بحملات توعية حول مواعيد الغلق الجديدة، قبل إنفاذ القرار اليوم الذي وافق الأول من ديسمبر لمدة 48 ساعة منذ صدور القرار حتى يكون التطبيق حازم.

لكن المحافظ كشف أنه ستكون هناك مرونة في مهلة حددها بنحو 48 ساعة حتى تتكيف المنشآت مع القرارات الجديدة، مع احتمالية عدم معرفة البعض بتفاصيل القرار، مؤكدًا أنه بعد 48 ساعة سيكون هناك تطبيق حازم لمواعيد الغلق تصل إلى حد غلق المنشآت المخالفة". 

وتابع: "قرارات الإغلاق للمحلات التجارية والورش ليس مرتبطا بجائحة كورونا مؤكدًا أن هناك العديد من الدول تطبق قرارات الإغلاق للمحلات التجارية وتحديد مواعيد محددة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ كلمة أخيرة اللواء جمال نور الدين

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 10 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 6 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد 3 شروط لتجديد تعاقده مع ريال مدريد

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

" الوزراء": ثلاثة مستويات لمواعيد الغلق.. البقالات والصيدليات مستثناه

"الوزراء" يكشف موعد إغلاق المحال التجارية

محلية بالبرلمان: ليس من المنطقي إغلاق المحلات السياحة الثامنة مساءً

غرفة المنشئات السياحية: نوافق على إغلاق المحال العامة في توقيت محدد..ولكن

شعبة الأدوات الصحية: تنظيم عمل المحلات التجارية يوفر 30 % من تكلفة التشغيل

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد المحلات الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

09:30 م

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم