محافظ كفر الشيخ: قرارات الإغلاق للمحلات التجارية والورش ليست مرتبطة بكورونا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليقا على أول تطبيق لمواعيد الغلق التي قررها مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم، قائلًا: "آن الأوان لان تنتظم الحياة بالمواعيد الجديدة بالإضافة لإجراءات كورونا الاحترازية ".





وكشف "نور الدين"، خلل مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن محافظة كفر الشيخ قامت بحملات توعية حول مواعيد الغلق الجديدة، قبل إنفاذ القرار اليوم الذي وافق الأول من ديسمبر لمدة 48 ساعة منذ صدور القرار حتى يكون التطبيق حازم.





لكن المحافظ كشف أنه ستكون هناك مرونة في مهلة حددها بنحو 48 ساعة حتى تتكيف المنشآت مع القرارات الجديدة، مع احتمالية عدم معرفة البعض بتفاصيل القرار، مؤكدًا أنه بعد 48 ساعة سيكون هناك تطبيق حازم لمواعيد الغلق تصل إلى حد غلق المنشآت المخالفة".



