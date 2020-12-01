خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
محمد ناصف
Advertisements

تحدث مهند عون وكيل ساسي علي الاخبار المنتشرة علي رحيل لاعب خط وسط الابيض فرجاني عن الزمالك خلال الفترة القادمة. 

وقال مهند وكيل ساسي لموقع "الفجر الرياضي" :" أن كل الأخبار المنتشرة بشأن رحيل فرجاني ساسي ليست صحيحة وعار تماماً من الصحة".

وتطرق للحديث عن تجديد عقد:" ساسي ليس لديه مانع في تجديد عقده بنفس المبلغ الذي اتفق عليه مع أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك".

وأتم تصريحاته:" فرجاني لم يخرج منه أي تصريحات ولم يتحدث مع أحد بشأن رحيله أو بقائه".

وأعلنت منذ أيام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب المخالفات وتحويله للتحقيق.

يذكر أن الزمالك ودع بطولة كاس مصر من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجه ثلاث أهداف مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مص فرجاني ساسي حل مجلس ادارة الزمالك

أخبار تهمك

زيدان يُعلنها بعد خسارة ريال مدريد: لن أستقيل أبدًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل لنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

10:07 م

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

01:32 م

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

09:30 م

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم