صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:29 ص
أصدقاء حنان
أصدقاء حنان
محمد كشك
Advertisements
ناشدت حنان لطفي، صيدلانية المنصورة، في محافظة الدقهلية، والتي أصيبت بفيروس كورونا، ثلاث مرات على مدار 7 أشهر، الجميع، بالالتزام بارتداء الكمامة، واستخدام الكحول لأنها تقي من الفيروس، مشيرة إلى أنها أصيبت بجلطة في الرئة، وانخفاض نسبة الأكسجين في دمها إلى 82%، لكن حالتها حاليا في تحسن ملحوظ، والتنفس إلى حد ما طبيعي.

وأعربت "لطفي"، عن فرحتها بمفاجأة زميلاتها بالوقوف أمام غرفتها رافعين لافتة حب ودعم نفسي للتعبير عن حبهم لها، ودعمها أثناء وجودها في العزل الطبي، مدون عليها: "قومى بالسلامة يا حنان.. كلنا جنبك اطمني"، مؤكدة أن الدعم المعنوي يفرق مع المصاب، وربنا كرمها بأصدقاء "زى إخواتها".

وقالت "لطفي"، إنها نقلت لمستشفى صدر المنصورة منذ 10 أيام، موضحة: "سبب أول إصابة نتيجة عدوى من عملي كصيدلانية واحتكاكي الكثير بالمرضي في أبريل الماضي، وثان إصابة بعد إصابتي وإصابة والدي وحجزه في المستشفى لمدة 22 يوم وأصبت للمرة الثانية في سبتمبر الماضي وأصبت بالعدوى من عملي للمرة الثالثة".

وأوضحت، أنها فوجئت بإصابتها للمرة الثالثة على مدار 7 أشهر، فالجميع يعلم أن مصاب كورونا لا يصاب به مرة أخرى، وهو ما كان يجعلها لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الفترة الأخيرة قبل إصابتها بالفيروس، لاعتقادها أنها محصنة من العدوى وخاصة أنها تعانى من ضيق بالتنفس بسبب الكمامة.

وأضافت:" كنا متخيلين أنه دور برد عادي ولم نتوقع اصابتها للمرة الثالثة بكورونا جاء شديد وبدأ يتلاشى نفسها وأصبح العزل المنزلي والعلاج المكثف معها لا يأتي بنتيجة، وتم نقلها لمستشفى صدر المنصورة من 10 أيام وأصيبت بجلطة على الرئة". 

يذكر أن حنان لطفى صيدلانية من مدينة المنصورة تعمل بشركة شمال كهرباء الدلتا، واجهت فيروس كورونا ثلاثة مرات خلال مدة 7 أشهر.
صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين
صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين
صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين
صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين
صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين
صيدلانية المنصورة المصابة بكورونا ثلاث مرات توجة رسالة هامة للمواطنين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممرضة كورونا فيروس كورونا الفجر الإصابة بكورونا

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 15 ساعة

رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل لظهور إصابات كورونا بين الموظفين

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

الصحة الكويتية: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 57 حالة

دفن جثة سيدة توفيت بكورونا عقب ولادة توأم في بني سويف

زوجة الطبيب "اللواح" تروي تفاصيل مؤثرة عن إصابتها وابنتها (فيديو)

بسبب إصابة سكرتير بكورونا.. ننشر تفاصيل غلق محكمة مدينة نصر

صيدلانية تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات خلال 7 شهور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

04:42 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم