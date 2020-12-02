التنمية المحلية: لا نية لمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه حتى الآن لا يوجد نية لمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن 30 نوفمبر الماضي هو تاريخ انتهاء مد المهلة الثانية.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن عدد من لم يتقدم بالتصالح في مخالفات البناء حتى الآن يصل إلى 700 ألف مخالف.

وأشار  المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية مشتركة بين التنمية المحلية ووزارة الإسكان، لاقتراح حلول في كيفية التعامل مع هؤلاء المخالفين الذين لم يتقدموا بالتصالح في مخالفات البناء حتى الآن.

وفي تصريحات سابقة قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن وصل إلى 2 مليون وأقل من 500 ألف طلب.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه بمجرد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء سيكون أمام من تقدم للتصالح ودفع مبلغ جدية التصالح فرصة شهرين لاستكمال الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أنه بعدها سيتم نزول لجان الفحص لاستكمال المقايسات والمعاينات، موضحًا أن محافظة البحيرة تلقت ربع مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن كل من تقدم بطلب تصالح سيحصل على ترخيص رسمي من الدولة.

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