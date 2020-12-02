زوجة الضابط المختطف في نيجيريا: أطالب جميع الجهات بالتدخل
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت السيدة "نورهان"، زوجة سعد شوقي، ضابط بحري بالمركب المختطفة قبالة السواحل النيجرية، إنها تطالب جميع الجهات بالتدخل للإفراج عن المختطفين أو التفاوض على مبلغ الفدية الذي يطالب به القراصنة.
وتابعت زوجة الضابط البحري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن آخر مرة تواصلت مع زوجها كان يوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرًا، وبعد ذلك انقطعت الاتصالات، فتواصلت مع صاحب المركب، فأبلغها بأن المركب مختطفة منذ يوم الخميس.
ولفتت إلى أنها تواصلت مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وأبلغته بهذه الواقعة، متمنية أن تتخذ الأجهزة ما يلزم للإفراج عن المصريين المختطفين على ظهر هذه المركب، لافتة إلى أنها متزوجة حديثًا من الضابط المختطف، وليس لديهما أي أولاد.
كانت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت" قد تعرضت للاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، وكان على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين، أحدهما مهندس بحري والآخر ضابط بحري ثان.
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