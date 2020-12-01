موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم عنصر مفاجئ ضمن جهازه الفني خلال الفترة المقبلة.





وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، وطلب ضم خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن جهازه الإداري.





وأكد المصدر، أن بيبو منح موسيماني وعدًا خاصًا بدراسة الأمر مع لجنة التخطيط ولجنة الكرة، وفي حال وجود فرصة لضمه سيعمل على ذلك.



