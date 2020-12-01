المخرجة نجوى نجار تكشف لـ"الفجر الفني" سبب تبنيها القضية الفلسطينية في أعمالها





وقالت "نجار"، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، عن مناقشتها القضية الفلسطينية في أفلامها والتحدث عن الأشخاص الإسرائيليين وهو أن عدد كبير من القصص الفلسطينية يجب التحدث عنها لأهميتها".





وتابعت "نجار"، قائله أنها تبني الأشخاص في أفلامها على أسس مهمة منها أن سلمى كانت محامية في الفيلم ولها مكانة مرموقة".





نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية.









وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.

نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.

كشفت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار عن فيلمها "بين الجنة والأرض" والذي يبدأ عرضه غدا 2 ديسمبر في دور عرض السينمات المصرية.