أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل لنهائي كأس مصر

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه اليوم الثلاثاء على الاتحاد السكندري 2-1 والتأهل لنهائي كأس مصر.





وأضف عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة لأننا واجهنا فريقا منظما ويقدم عمل تكتيكي مميز للغاية".





وتابع :"جميع المباريات التي نخوضها أمام الفرق التي يقودها حسام حسن فنيًا تحتاج إلى الجهد البدني".





وواصل :"الفوز هام للغاية في مباراة اليوم ونحارب على بطولة الكأس التي نرغب في التتويج بها بعد غياب طويل عن النادي".





وأشار :"سيطرنا في الشوط الثاني على مجريات والفوز تأخر نوعا ما لكن في النهاية تحقق ونجحنا في الصعود للنهائي".





وأوضح :"من الطبيعي أن يتراجع المجهود البدني للفريق بعد الفوز بلقب إفريقيا، الهدف الذي دخل في مرمانا".





وأردف :"التغييرات كانت جيدة وأثرت بشكل إيجابي على الفريق وعدنا إلى المباراة بشكل مميز".





وأشار :"كابتن محمود الخطيب حذرنا من التراخي في مباراة اليوم وطالبنا بالتركيز في المباراة، والحمد لله على المكسب".





واختتم حديثه :"شخصية لاعبي الأهلي كبيرة جدا وحققنا الأهم من المباراة وهو الوصول للنهائي".



