رغم الـ80 مليون جنيه.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق





رفض مسؤولو النادي الأهلي، عرضا ضخما من أجل رحيل المدافع الوسط المالي آليو ديانج خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية داخل مصر.





رحيل آليو ديانج عن الأهلي





وجاء عرض رحيل المدافع الوسط المالي آليو ديانج، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر، من إحدى فرق المقدمة في الدوري الأوكراني مقابل 4 ملايين دولار.





من جانبه رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بشكل نهائي رحيل المالي آليو ديانج رغم العرض الضخم الذي وصل إلي 80 مليون جنيه مصري.





ويغيب المدافع الوسط المالي آليو ديانج عن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مواجهة الإتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



