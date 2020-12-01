زيدان يُعلنها بعد خسارة ريال مدريد: لن أستقيل أبدًا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن خسارة فريقه اليوم أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أنا لن أستقيل أبدًا، في الشوط الأول كنا جيدين، تسجيل هدف كان سيغير الكثير، ولكن في الشوط الثاني عندما استقبلنا الهدف، ذلك أثر بنا كثيرًا"

وأضاف :"نمر بلحظات صعبة، سلسلة من النتائج السلبية، لقد كانت مباراة نهائية اليوم واستعدّينا لها جيّدًا، ولكن حدث ما حدث، لدينا مباراة قادمة وعلينا الفوز فيها".

وتابع :"لدي القوة لتقديم كل شيء، أنا أؤمن باللاعبين، في مباراة الدوري لم نلعب بشكلٍ جيد، ولكن اليوم فعلنا ذلك".

وزاد :"سنرفع رؤوسنا، وسنفكر في المباراة القادمة، هذه كرة القدم".

وأشار :"هناك العديد من الأشياء المتراكمة، لقد ضغطنا جيّدًا واستعدنا الكثير من الكرات وصنعنا الفرص، ولكن من الصعب علينا تسجيل الأهداف".

وأوضح :"هي لحظة صعبة، ولكن هنا يجب عليك أن تظهر نفسك، سنقاتل وأنا أؤمن بذلك".


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