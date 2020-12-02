نشأت الديهي: الوضع الغذائي في إثيوبيا ينذر بكارثة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:27 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في إثيوبيا، يؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمته.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، الثلاثاء أن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أرسل رسالة للأمين للعام المتحدة، أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا والخطر الذي يحدق بالمدنيين.

وتساءل الديهي: "هل يكفي القلق في إثيوبيا من الأمين العام للأمم المتحدة؟.. فنحن أيضا قلقون من الوضع في إثيوبيا"، مضيفا أن الوضع الغذائي ينذر بكارثة، وهناك 96 ألف نازح من إريتيريا إلى السودان.

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