نشأت الديهي: الوضع الغذائي في إثيوبيا ينذر بكارثة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في إثيوبيا، يؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمته.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، الثلاثاء أن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أرسل رسالة للأمين للعام المتحدة، أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا والخطر الذي يحدق بالمدنيين.



