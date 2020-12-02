"الديهي" يكشف عن تطورات جديدة عن المصالحة بين دول المقاطعة وقطر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكويت ترعى مصالحة بين دول المقاطعة الأربعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين مع قطر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، الثلاثاء، أن قطر عليها تلبية مطالب الدول الأربع قبل البدء في المفاوضات، متسائلا: "هل تنجح قطر في ذلك؟.. لا أحد يعرف ماذا يحدث.. فلا يوجد ثوابت في السياسة الدولية.. فلا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة".

وأشار إلى أن الإعلام له دور في العلاقات بين الدول فلم يعد فقط ناقل للأخبار أو التعليق عليه، فله دور سياسي، وهو ما يحدث من قناة الجزيرة التي تنفذ أجندات سياسية.

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