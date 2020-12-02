والدة الضابط المختطف في مركب نيجيريا باكية: "ابني لسه عريس"

كشفت أمل مصطفى توفيق، والدة الضابط المختطف على متن مركب أمام سواحل نيجيريا، إن نجلها وظيفته الأساسية العمل على متن المراكب التجارية، مؤكدة أن آخر اتصال جري بينها وبين نجلها كان مع نهاية يوم الأربعاء وامتد الانقطاع حتى الأحد فما كان منها، إلا أن لجأت إلى الشركة اللبنانية، وعلمت من خلالهم أن المركب جرى اختطافها .





وأضافت "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة" باكية: "ابني لسه عريس ودي أول مرة يكون على الخط الإفريقي.. بكلم صاحب الشركة ومش عارفة هو بيطمني ولا المفاوضات حقيقية مع القراصنة".



