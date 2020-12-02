"أشكال العنف ضد المرأة".. ندوة توعوية للسيدات في محافظة قنا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:12 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
بسام عبدالحميد
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نظمت جمعية تطوير للتنمية والتدريب في محافظة قنا، ندوة توعوية حول أشكال العنف ضد المرأة، بحضور العديد من السيدات في المحافظة.

وقالت داليا إبراهيم، خبير المشاركة المجتمعية في محافظة قنا، إن الندوة ناقشت أشكال العنف التي تتعرض لها النساء وكيفية مواجهتها، خاصة أن المرأة بعض الأحيان تنشر العنف في المجتمع نتيجة عدم الوعي، لذا أهم آلية للحد من العنف ضد النساء تثقيف النساء والرجال وكل أفراد المجتمع بحقوق المرأة وادوارها المختلفة.

وأوضحت خبير المشاركة المجتمعية، أن الندوة كانت بالتعاون بين جمعية كاريتاس مصر وجمعية تطوير للتنمية والتدريب والاستشارات.

أما نرمين ناصف، ممثل جمعية كاريتاس مصر، قالت إن الأم التي تربي الرجال وتعلمهم الأسلوب الأمثل للتعامل مع النساء، وحقوق المرأة، والتغيير يبدأ من الأم، وهذه الندوة تأتي تزامنا مع الاحتفالات القومية باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة عالميا الموافق 25 نوفمبر من كل عام.

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ندوة محافظة قنا بوابة الفجر الفجر العنف ضد المرأة

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