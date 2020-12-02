"أشكال العنف ضد المرأة".. ندوة توعوية للسيدات في محافظة قنا

نظمت جمعية تطوير للتنمية والتدريب في محافظة قنا، ندوة توعوية حول أشكال العنف ضد المرأة، بحضور العديد من السيدات في المحافظة.





وقالت داليا إبراهيم، خبير المشاركة المجتمعية في محافظة قنا، إن الندوة ناقشت أشكال العنف التي تتعرض لها النساء وكيفية مواجهتها، خاصة أن المرأة بعض الأحيان تنشر العنف في المجتمع نتيجة عدم الوعي، لذا أهم آلية للحد من العنف ضد النساء تثقيف النساء والرجال وكل أفراد المجتمع بحقوق المرأة وادوارها المختلفة.





وأوضحت خبير المشاركة المجتمعية، أن الندوة كانت بالتعاون بين جمعية كاريتاس مصر وجمعية تطوير للتنمية والتدريب والاستشارات.



