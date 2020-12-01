الإعلامي محمد موسى يحتفل بعقد قرانه على الإعلامية أميرة عبيد



ومن نجوم الإعلام حضر الإعلامي وليد حسني رئيس قناة العاصمة السابق والإعلامي محمد محفوظ والإعلامية عبير الشيخ مذيعة برنامج كلام نواعم ورئيس قناة الحدث اليوم والإعلامية بسمة إبراهيم المذيعه بقناة الحدث اليوم والإعلامي خالد محي الدين مدير عام قناة الحدث اليوم والمخرج محمد مدني المدير التنفيذي لقناة الحدث اليوم ومحمد عبدالعال مدير المراسلين بقناة سي بي سي، ومحمد سليم برديوسر قناة الحدث اليوم وأحمد سيد مساعد مدير البرامج وفريق عمل إعداد وإخراج برنامج خط أحمر والكاتب الصحفي الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر والدكتور عماد الدين فهمي إستشاري التغذية العلاجية والإعلامي الدكتور السيد الخطاري.



ومن نجوم الفن حضر الفنانة السورية جيهان قمري والفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين السابق والفنان والمنولوجست فيصل خورشيد.

احتفل الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بعقد قرانه وزفافة على الإعلامية أميرة عبيد رئيس التحرير التنفيذي لبرنامج خط أحمر، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وسط لفيف من الأهل والأصدقاء ونخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسية وأحيا الحفل الفنان طارق الشيخ والراقصة جومانة التونسية.وعقد القران الشيخ إبراهيم سليم المتحدث باسم صندوق المأمومين وشهد علي عقد القران السفير عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وكان في مقدمة الحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة واللواء سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت والمستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب مستقبل وطن والدكتور علاء العسايي خبير التنمية البشرية.