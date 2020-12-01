أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن سبب خسارة مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بكأس مصر جاء بسبب عدم نجاح لاعبي الفريق  في الخروج من آثار خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وهذا كان واضحا جدا عليهم.

وقال قاسم أن الأداء الذى ظهروا به فى مباراة الجيش لم يكن متوقعا فى ظل امتلاكهم قدرات فنية عالية.

وأضاف أن لجنة الكرة بالنادي ستعقد جلسه خلال الساعات القادمة لمناقشة عدد من الأمور الهامة التي تخص الفريق من بينها عقود تجديد اللاعيبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخسر الزمالك 1-3 أمام طلائع الجيش مساء اليوم بنصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش دوري ابطال افريقيا الزمالك الجيش اشرف قاسم

أخبار تهمك

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ترحيل فتاة سقارة ومصور السيشن لمركز شرطة البدرشين

منذ ساعة و 25 دقيقة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

منذ 35 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يحسم مصير جروس في الزمالك

الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل جروس

أمير مرتضى يكذب بي إن سبورتس

الزمالك يلجأ إلى "شيكابالا" أمام النجم الساحلي

الأهلي يطالب نجوم باستغلال تعثر بيراميدز

كشف حساب باتريس كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

تعرف على خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

07:24 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

07:18 م

تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!