الأكثر تميزًا و إنجازًا ....رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار أيهاب إسماعيل علي إنجازه للعمل القضائي

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كرم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار أيهاب نبيل محي الدين إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة (18) بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بالعباسية، وسكرتير عام نادي مجلس الدولة علي إجتهاده وتميزه وإنجازة في العمل القضائي للعام2019_2020.





جاء ذلك خلال، الاحتفالية المنعقدة اليوم، بفندق الماسة، تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم قضاة مجلس الدولة الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.



يذكر إن المستشار محمد حسام الدين، قد تقدم بالشكر والتكريم إلي 112 قاضي من قضاة مجلس الدولة، من القضاة الأكثر تميزًا وإنجازًا، وكذلك القضاة الذين اكتمل عطاؤهم القضائي هذا العام، وأيضًا تكريم أسر الشهداء من القضاة.