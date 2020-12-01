وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي صيادات مطوبس ودسوق بـ"كفر الشيخ" (صور)

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التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عددا من صيادات مركزي مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.



وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بالتواجد وسط الأهالي، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات؛ حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية"بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعى أسرتها.



واستمعت القباج لمطالب الصيادات، والتي تركزت حول توفير زي " بدلة" للصيد، بالإضافة إلي شبكة غزل تساعدهم علي الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم علي الصيد،كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستسعي لتنفيذ مطالبهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع علي "تكافل وكرامة" مرة أخري، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.



كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.