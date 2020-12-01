بالإنفوجرافيك .. 8 مباريات مرتقبة الأربعاء في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الثانية :



1- بنى سويف مع سمسطا



يحتضن ستاد بنى سويف، مباراة هامة ومرتقبة بين مفريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين مع فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن، الذي يحتل المركز الأول، برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق طهطا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد جمال كولبيالى، بينما بنى سويف صاحب المركز الحادي عشر تلقى هزيمة من فريق الشرقيه للدخان بهدفين مقابل هدف.



2- الفيوم مع الشرقيه للدخان



يشهد ملعب الاسيوطى، إقامة لقاء الفيوم بقيادة أحمد بكرى مع فريق الشرقيه للدخان بقيادة علاء ابراهيم، وشهدت الجولة الأولى تعادل الفيوم مع الألومنيوم 1-1 وتغلب الدخان على بني سويف 2-1.



3- قنا مع بترول أسيوط



يستضيف فريق نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم نظيرة فريق بترول أسيوط بقيادة كرم جابر، يدخل نادي البحر اللقاء بدون رصيد بعد هزيمته من المنيا بهدفين مقابل هدف، بينما فريق البترول في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق كيما أسوان بهدفين مقابل هدف.



4- أسمنت أسيوط مع المنيا



يلتقي فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح مع فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، وشهدت الجولة الأولى خسارة الأسمنت من شبان قنا بهدف، بينما فاز المنيا على قنا بهدفين مقابل هدف.



5- طهطا مع شبان قنا



يخوض فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم لقاء مرتقب فريق شبان قنا بقيادة محمود إبراهيم، وشهدت الجولة الأولى، خسارة طهطا من سمسطا 3-0، في حين فاز الشبان على الأسمنت بهدف نظيف.



6- كيما أسوان مع سوهاج



يواجه فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمه نظيرة فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو، يدخل كيما اللقاء بدون رصيد بعد هزيمته من بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، بينما سوهاج بالمركز الخامس برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق ديروط بهدف .



7- ديروط مع تليفونات بني سويف





يحل فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال ضيفا على ديروط، بقيادة محمد صديق، وخسر ديروط مؤخرا من سوهاج بهدف، بينما تعادل التليفونتن فريق الإعلاميين بهدف لمثله.



8- الإعلاميين مع الألومنيوم



يلعب فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى مع فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد تعادلالإعلاميين مع التليفونات 1-1 الألومنيوم مع الفيوم بنفس النتيجة.





ترتيب المجموعة الأولى



1- شباب سمسطا 3 نقاط

2- المنيا 3 نقاط

3- البترول 3 نقاط

4- الشرقيه للدخان 3 نقاط

5- سوهاج 3 نقاط

6- شبان قنا 3 نقاط

7- التليفونات نقطة

8- الإعلاميين نقطة

9- الألومنيوم نقطة

10- الفيوم نقطة

11- كيما أسوان صفر

12- بنى سويف صفر

13- قنا صفر

14- ديروط صفر

15- أسمنت أسيوط صفر

16- طهطا صفر

يقام في الثانية والنصف من عصر الأربعاء 8 مباريات مرتقبة في إطار الجولة الثانية، لمجموعة الصعيد، من دوري القسم الثاني، بالموسم الجديد 2020-2021.