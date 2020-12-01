البورصات الأوروبية تنهي أول تعاملات شهر ديسمبر على ارتفاع

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
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انهت البورصات الأوروبية أول تعاملات شهر ديسمبر اليوم الثلاثاء، على ارتفاع   بعد أكبر أداء شهري في تاريخها بنهاية نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنحو 3.6 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود قوي لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات بعد مكاسب شهرية قوية بدعم آمال لقاح كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن استمرار توسع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، فيما انكمش معدل التضخم هناك للشهر الرابع على التوالي.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 391.9 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 1.9 بالمائة إلى 6384.7 نقطة.

فيما زاد "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 13382.3 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1 بالمائة إلى 5581.6 نقطة.

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