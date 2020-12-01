آخر تطورات تجديد عقد راموس مع الملكي
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:09 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية عن تطورات جديدة حدثت في مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي في نهاية الموسم الحالي في30 يونيو المقبل.
وأفاد الإعلامي إدواردو إندا بأن سيرجيو راموس بات على إستعداد لتجديد عقده لمدة موسمين بدون زيادة في راتبه الحالي الذي يبلغ قدره 12 مليون يورو.
وألمح إدواردو إندا أن راموس كان يرغب في تجديد عقده لمدة 3 مواسم بالإضافة إلى زيادة في راتبه ولكن مسئولو الملكي كانوا يرفضون هذا الأمر بسبب سن النجم الإسباني والأزمة الاقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وأكد إند إدواردو إندا أنه كانت هناك ثلاثة أو أربعة اجتماعات وسيكون هناك اجتماع مهم للغاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل وأن كلا من فلورنتينو بيريز وسيرجيو راموس على اتصال دائم وأن المفاوضات الآن أفضل.