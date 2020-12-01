بني سويف يصطدم بسمسطا بمجموعة الصعيد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف ضيفه ونظيره بمركز شباب سمسطا، في الثانية والنصف مساء الغد الأربعاء، بلقاء يجمع بين الفريقين على استاد بني سويف، ضمن مواجهات الجولة الثانية عن منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

بنى سويف بقيادة مديره الفنى أيمن المزين يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز خاصة بعد هزيمته بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف من الشرقية للدخان، ويسعى المزين وجهازه المعاون لتحقيق الفوز والعودة للمنافسة وعدم فقدان نقاط جديدة بمسيرة الفريق الطامح للصعود الممتاز.

ومن المقرر أن يجري المزين عدة تغييرات بقائمة الفريق بالمباراة بجانب عودة محروس محمود مدافع الفريق وتماثله للشفاء، وحسام البدرى الظهير الأيسر.

فيما يدخل مركز شباب سمسطا المباراة بقيادة مديره الفني علي حسن المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجايبية ومواصلة الإنتصارات خاصة بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمام ضيفه طهطا بالجولة الأولى، ويعتمد سمسطا على الخبرات العديدة بصفوف الفريق والتي تم ضمها خلال الفترة الماضية بجانب حماس اللاعبين الشباب ودعم جماهير الفريق.
وقبل لقاء الفريقين يدخل سمسطا اللقاء متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، أما بني سويف فيتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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