قنا يستضيف بترول أسيوط بالقسم الثاني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يستضيف فريق نادي قنا، بقيادة محمود ابراهيم ،المدير الفني للفريق، في الثانية والنصف من عصر غدا الأربعاء، نظيره فريق نادي بترول أسيوط، بقيادة كرم جابر المدير الفني للفريق البترولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية ،من منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يدخل فريق نادي قنا لقاء الغد رافعا شعار البديل عن الفوز، لاسيما بعد خسارته في الجولة الاولي أمام نادي المنيا، بهدفين مقابل هدف، ويسعي الفريق لتحقيق اول فوز له هذا الموسم بعد صعوده من دوري القسم الثالث.

علي الجانب الآخر، يدخل فريق نادي بترول أسيوط اللقاء وله 3 نقاط حصل عليها من فوز ده علي نظيره فريق نادي كيما أسوان بهدفين مقابل هدف، بوسعي لتحقيق فوز يضمن له الاستمرار بالمنافسة علي صدارة المجموعة الأولي.

يذكر أن فريق نادي قنا استعد لمنافسات ودوري القسم الثاني بخوض ثلاث مباريات ودية، الأولي أمام شبان قنا وحقق الفوز بهدف دون رد، والثانية أمام الالومنيوم والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، فيما حقق التعادل السلبي أمام شبان قنا في ثالث مبارياته الودية

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