صحة كفر الزيات: لم نتوقع الإقبال وتخصيص معامل جديدة لتحاليل السمنة والتقزم (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إنه سوف يتم تدارك مشكلة الازدحام أمام معامل تحاليل السمنة والتقزم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتخيل أحد هذا الازدحام على المعمل.

وأشارت الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إلى أن هناك تعليمات بتجنب الازدحام، مؤكدة أنه سيتم توفير أكثر من معمل لتخفيف الازدحام.

عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات لتزاحم المواطنين على معامل تحليل السمنة والتقزم لأبناءهم في كفر الزيات مؤكدا أن التكدس يحدث دون كمامات او إجراءات احترازية.

أخبار تهمك

على منوال إفريقيا الزمالك يودع كأس مصر.. وشيكابالا كلمة السر

منذ 33 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 8 ساعات

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

07:22 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!