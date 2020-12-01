صحة كفر الزيات: لم نتوقع الإقبال وتخصيص معامل جديدة لتحاليل السمنة والتقزم (فيديو)

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قالت الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إنه سوف يتم تدارك مشكلة الازدحام أمام معامل تحاليل السمنة والتقزم.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتخيل أحد هذا الازدحام على المعمل.



وأشارت الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إلى أن هناك تعليمات بتجنب الازدحام، مؤكدة أنه سيتم توفير أكثر من معمل لتخفيف الازدحام.



عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات لتزاحم المواطنين على معامل تحليل السمنة والتقزم لأبناءهم في كفر الزيات مؤكدا أن التكدس يحدث دون كمامات او إجراءات احترازية.



