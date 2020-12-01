الترسانة يتغلب على طنطا بقمة مجموعة القاهرة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة فوزاً مهماً على مضيفه فريق طنطا بهدف نظيف، بلقاء جمع بين الفريقين على الملعب الرياضي بنادي طنطا، ضمن لقاءات الجولة الثانية عن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.



أحرز هدف الترسانة الوحيد اللاعب إيهاب فؤاد من أحداث الشوط الثاني من المباراة، وحاول أبناء السيد البدوي من إدراك التعادل ولكن كل محاولتهم باتت بالفشل بسبب تكتل القوى الدفاعية لفريق الشواكيش.



بتلك النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث من مباراتين، بينما لم يحصل فريق طنطا على أي نقاط حتى هذه اللحظة وله مباراة مؤجلة أمام فريق الزرقا يتم تحديدها لاحقاً.



ويحل فريق طنطا في الجولة المقبلة ضيفاً ثقيلاً على فريق سرس الليان يوم الأربعاء الموافق العاشر من ديسمبر الجاري، بينما يحل فريق الترسانة ضيفاً ثقيلاً على فريق بتروجيت على استاد بتروسبورت بنفس التوقيت.