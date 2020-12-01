المقاولون العرب يعلن التعاقد مع باسم علي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن مسؤولو نادي المقاولون العرب، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع باسم علي ظهير أيمن المارد الأحمر، على عقود توقيعه لفريق ذئاب الجبل مساء اليوم، لمدة موسمين مقبلين، في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب فسخ تعاقده بالتراضي خلال الساعات الماضية مع المارد الأحمر، بعد تأكد خروجه من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني، بالموسم الجديد.

وخاض علي، تجربة بالموسم الماضي ضمن صفوف فريق الجونة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مع نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات فريقه الجديد، بالساعات المقبلة تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني، استعدادًا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية.



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