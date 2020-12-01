موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، بكأس مصر.

وكانت حافلة الفريق وصلت منذ قليل إلى ملعب السويس الجديد، قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة تقريبًا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

وعلى مقاعد البدلاء:

رامي ربيعة - علي لطفي - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - بدر بانون - صلاح محسن - محمود كهربا.

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