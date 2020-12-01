العراق تبحث مع مصر توسيـع التعـاون المشتـرك فـي مختلـف المجـالات الصناعيـة

التقـى المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية عمـار عبـد الله الجنابـي، بالمستشار التجاري المصري ماجـد سابـق، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الصناعية وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركات المصرية للنهوض بالواقع الصناعي العراقي بحضور مدير عام هيأة المدن الصناعية ومعاونه ورئيس إتحاد الصناعات العراقي وعدد من المسؤولين في الوزارة .





وتنـاول اللقاء مناقشة عدد من القضايا من بينها تدعيم الاستثمارات المشتركة للاستفادة من خبرات وتجارب الشركات المصرية والتكنولوجيا والتطور الحاصل فيها بمجالات صناعية متعددة وكذلك مناقشة موضوع الأمن الدوائي والتعاون في مجال صناعة السيـارات .





وأكـد المستشار خلال اللقاء رغبة الوزارة وحرصها على إبرام اتفاقات شراكة وعقود استثمار ناجحة مع الجانب المصري بما يخدم مصلحة الطرفين ، لافتاً الى توجه الحكومة العراقية والوزارة نحو إعادة إحياء الصناعة في العراق وضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية واستقطابها لبلوغ الأهداف المرسومة بهذا الصدد ، داعياً الشركات المصرية للتعاون مع العراق في مختلف الصناعات وخصوصاً الصناعات النسيجية وصناعة السيارت وإقامة مشاريع المدن الصناعية ونقل التجارب المصرية الى العراق ، مبيناً ان الوزارة تبحث عن فرص استثمارية حقيقة في كافة المجالات بالإضافة إلى عقود المشاركة المهمـة .

مـن جانبـه أكد المستشار التجاري المصري استعداد بلاده لدعم العراق وإقامة علاقات متميزة معه في شتى المجالات ، مبدياً ترحيبه بعقد شراكات واستثمارات مشتركة مع توفر التسهيلات والإجراءات المشجعة التي تقدمها الحكومة العراقية ، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تطوير العمل المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلديـن .