كومان يتحدث عن إصابات برشلونة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن إصابات البرسا خلال الفترة الحالية وذلك قبل موقعة دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان قد عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم قبل مواجهة فريق فرينكفاروزي المجري يوم غد الاربعاء في الولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

واضاف " أتحدث معه كل صباح. انه يقوم بعمل قوي من أجل التحسن. أنا لست الطبيب ولم أؤثر على قراره النهائي بعدم الخضوع لعملية جراحية، نعتقد أنها أفضل طريقة حتى يتعافى ولكن لا يوجد موعد".


وعن أراوخو قال " أراوخو تدرب بالفعل مع المجموعة لكننا لا نريد المخاطرة، نريده أن يشعر انه 100% جاهز".


واختتم حديثة عن إصابات قلوب الدفاع قائلا " إنه حظ سيئ أكثر من أي شيء آخر. لقد تحدثنا في فترة ما قبل الموسم عن فريقنا، كان للوضع الاقتصادي تأثير أيضًا بهذا المعنى. يجب أن نعطي الفرص للشباب مثل أراوخو أو مينجويزا " .

 

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