3 مرشحين لانتخابات النقابة الفرعية للبيطريين بالقاهرة فى أول أيام فتح باب الترشح

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن اللجنة تلقت اليوم الثلاثاء، أول أيام فتح باب الترشح 3 طلبات للترشح على مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، موزعين على مرشح لمقعد رئيس النقابة الفرعية بالعاصمة، ومرشح لعضوية المجلس فوق سن 15 عام، ومرشح لعضوية المجلس تحت 15 عام.

وأوضح حجازى، أن اللجنة لم تتلق أى طلبات للترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالجيزة، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة فى استقبال طلبات الترشح من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، لمدة عشرة أيام، على أن يكون يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، هو أخر أيام للتقدم بطلبات الترشح.

يذكر أن الأوراق المطلوبة لفتح باب الترشح، هى:
- ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح
للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه ( رئيس - عضو فوق السن - عضو تحت السن )
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة كارنية النقابة ساري.
- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- أن يكون مقيدًا بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك بتاريخ قيد سابق على تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية
- أن يكون مُسددًا اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2020 م.
- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التي يعمل بها ( للأطباء العاملين بالحكومة فقط ).
- إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهه حكومية أو خاصة.

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