غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه بتروجت وديا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية في الثانية عشر ظهر غد الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، أمام فريق بتروجيت، ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى خوض أكبر عدد من المباريات الودية في تلك الفترة، لتجهيز اللاعبين للمشاركة الأولى للفريق في دوري الأضواء والشهرة.





ويحاول المدير الفني تطبيق طرق لعب جديدة في المباريات الودية، وتحفيظ اللاعبين العديد من الجمل التكتيكية والخططية التي سيطبقها في الدوري الممتاز.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي، على ملعب السلام، في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.



