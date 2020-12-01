غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه بتروجت وديا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية في الثانية عشر ظهر غد الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، أمام فريق بتروجيت، ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى خوض أكبر عدد من المباريات الودية في تلك الفترة، لتجهيز اللاعبين للمشاركة الأولى للفريق في دوري الأضواء والشهرة.

ويحاول المدير الفني تطبيق طرق لعب جديدة في المباريات الودية، وتحفيظ اللاعبين العديد من الجمل التكتيكية والخططية التي سيطبقها في الدوري الممتاز.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي، على ملعب السلام، في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

05:03 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!