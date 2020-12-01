الأوليمبي يحقق فوز غالي على بيلا بالقسم الثاني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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حقق نادي الأوليمبي فوز مهما على بيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني بمجموعة بحري.

أفتتح نادي بيلا التسجيل في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدل الأوليمبي أوضاعه ويتعادل في الدقيقة 39 عن طريق مهاجم الفريق حسين حمدي.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول سجل حسين حمدي الهدف الثاني لفريقه، وحافظ الفريق السكندري على التقدم طوال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأوليمبي بهدفين لهدف.

وقام أحمد ساري، المدير الفني لفريق الأوليمبي بإجراء عدة تبديلات منها نزول كلاً من عبدالله الرويني، كاظم محمد، عبدالرحمن نبيل بدلاً من مصطفى كشري، مصطفى جميل، عمر فاروق.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي الأوليمبي إلي 4 نقاط جمعهم من فوز و تعادل بينما يظل في رصيد نادي بيلا نقطة وحيدهةجمعها من تعادل في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن بهذا الفوز أحتل نادي الأوليمبي المركز الأول في سباق ترتيب دوري القسم الثاني بالمجموعة  بينما يقع نادي بيلا في المركز الثاني عشر.

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