فوز الحرس وتعادل دمنهور وكفر الشيخ وفاركو في جولة ساخنة بالقسم الثاني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي وفاطمة العشري
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حسم فريق حرس الحدود مباراة الجزيرة بالفوز بثلاثية نظيفة، في إطار مواجهات الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

سجل ثلاثية الحرس، محمد أبو جودة، ومصطفى زيكو، ويوسف علاء، ليرتفع رصيد الحرس إلى 4 نقاط، ويبقى الجزيرة بلا نقاط.

وتعادل دمنهور خارج ملعبه أمام مالية كفر الزيات بهدف لكل منهما، حيث تقدم لدمنهور أحمد العوضي في الشوط الأول، ثم تعادل للمالية اللاعب مصطفى جمعه بالشوط الثاني.

كما تعادل سبورتنج مع كفر الشيخ بهدفين لمثلهما، تقدم عبد الله سرور لسبورتنج وتعادل عادل خضرة لكفر الشيخ، في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تقدم أحمد كفته لكفر الشيخ، ثم تعادل عبد الله سرور لسبورتنج.

وسقط أبو قير على ملعبه في فخ التعادل السلبي أمام دكرنس، ليرتفع رصيد كل منهما إلى نقطتين.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء الحمام مع فاركو، المثير، حيث تقدم الحمام في الشوط الأول عبر اسلام جمارك بالدقيقة 30، وفي الشوط الثاني أضاف عمار شحاته الهدف الثاني للحمام بالدقيقة 63، ونجح فاركو في هدفين متتاليين عن طريق محمود أبو السعود من متابعة لركلة جزاء سددها شريف أشرف، وأضاف مدافع الحمام هدف التعادل لفاركو بالخطأ في مرماه.

وتختتم تلك الجولة يوم الخميس، بلقائي الرجاء والبلدية، وبني عبيد مع المنصورة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- حرس الحدود 4 نقاط
2- ابو قير 4 نقاط
3- الأوليمبي 4 نقاط
4- سبورتنج نقطتين
5- فاركو نقطتين
6- دكرنس نقطتين
7- دمنهور نقطتين
8- المالية نقطتين
9- كفر الشيخ نقطة وحيدة
10- الحمام نقطة وحيدة
11- بيلا نقطة وحيدة
12- المنصورة نقطة وحيدة
13- بني عبيد نقطة وحيدة
14- البلدية نقطة وحيدة
15- الرجاء نقطة وحيدة
16- الجزيرة بلا نقاط

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