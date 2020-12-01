فوز الحرس وتعادل دمنهور وكفر الشيخ وفاركو في جولة ساخنة بالقسم الثاني

وسقط أبو قير على ملعبه في فخ التعادل السلبي أمام دكرنس، ليرتفع رصيد كل منهما إلى نقطتين.





وتختتم تلك الجولة يوم الخميس، بلقائي الرجاء والبلدية، وبني عبيد مع المنصورة.





ترتيب المجموعة الثالثة





1- حرس الحدود 4 نقاط

2- ابو قير 4 نقاط

3- الأوليمبي 4 نقاط

4- سبورتنج نقطتين

5- فاركو نقطتين

6- دكرنس نقطتين

7- دمنهور نقطتين

8- المالية نقطتين

9- كفر الشيخ نقطة وحيدة

10- الحمام نقطة وحيدة

11- بيلا نقطة وحيدة

12- المنصورة نقطة وحيدة

13- بني عبيد نقطة وحيدة

14- البلدية نقطة وحيدة

15- الرجاء نقطة وحيدة

16- الجزيرة بلا نقاط

وحسم التعادل الإيجابي لقاء الحمام مع فاركو، المثير، حيث تقدم الحمام في الشوط الأول عبر اسلام جمارك بالدقيقة 30، وفي الشوط الثاني أضاف عمار شحاته الهدف الثاني للحمام بالدقيقة 63، ونجح فاركو في هدفين متتاليين عن طريق محمود أبو السعود من متابعة لركلة جزاء سددها شريف أشرف، وأضاف مدافع الحمام هدف التعادل لفاركو بالخطأ في مرماه.