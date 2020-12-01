محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء تطبيق القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمقاهى والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك طبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفي اطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع .

اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان تم توجية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شرطه المرافق ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية بمنتهى الحزم مع تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

أشار المحافظ ان المحال والمراكز التجارية يبدء نشاطها صيفاً الساعه 7 صباحاً ويتم الغلق في تمام الساعة 11مساء وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء وفيما يتعلق بالبازارت والمطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون العمل صيفا بداية من الساعه 5صباحاً وحتى 1صباحا (صيفا) بينما تكون فترة العمل ( شتاءا ) من الساعة 5صباحا وحتى الساعة 12مساء .

أضاف المحافظ انه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فان مواعيد عملها ستكون من الساعة 8صباحا حتى الساعة 7مساء (صيفاً ) ومن الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6مساء (شتاء).

وأوضح المحافظ انه طبقا للقرارات المنظمة فان يومي الخميس والجمعه وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة يكون فتح المحال والمراكز التجارية من 7صباحا وحتى 12مساء صيفا ، بينما ستعمل شتاء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11مساء وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة من 5 صباحا حتى 1صباحا صيفا وشتاء.

كما سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away ) وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء .

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