الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
وضع نادي الزمالك شرطا أساسيا لرحيل مصطفي محمد من أجل الاحتراف الخارجي في الفترة القادمة في ظل رغبة اللاعب بالخروج في الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

واشترط الزمالك أولا التعاقد مع مهاجم مميز بنفس امكانيات مصطفي محمد في يناير المقبل حتي لا يتأثر الفريق بخروجه في الميركاتو الشتوي.

وكان أشرف قاسم المشرف العامل على فريق الكرة قد اشار في تصريحات تليفيزيونية سابقة إلى أن مصطفي محمد مهاجم لا يمكن تعويضه حاليا وفقا للامكانيات التي يتمتع بها.

واكد قاسم على أن الزمالك لن يقف عائقا أمام أي لاعب يرغب في الاحتراف ولكن يجب ضم مهاجم سوبر بنفس المواصفات للحفاظ على مستوي الفريق.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ 33 دقيقة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

منذ ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

04:27 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!