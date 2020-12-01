تراجع أسعار الدولار في أول تعاملات شهر ديسمبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الدولار فى أول تعاملات شهر ديسمبر اليوم الثلاثاء، ليتخلى عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية شهر نوفمبر.

وانخفض الدولار الأمريكي قليلا إلى 91.825، بعد أن واجه صعوبات لتجاوز حاجز 92.000 يوم أمس الاثنين.

فيما صعد اليورو 0.3 بالمئة خلال تعاملات اليوم، وكذلك الجنيه الإسترليني، كما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.3 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وفي اسيا، عاود اليوان الصيني الارتفاع في أحدث تعاملات في الأسواق الداخلية الى 6.5751 للدولار.

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