



ننشر كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2020 | عبر رابط موقع دعم مصر للتموين





إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، قام الدكتور محمد المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بوضع عدد من القرارات بشأن إضافة المواليد وتحديث بطاقات التموين، بهدف إضافة المواليد الجدد وحذف المتوفين، نقل وفصل الزوج من بطاقة أسرته ونقل الزوجة إلي بطاقة زوجها من خلال موقع وزارة التموين.





إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

- يجب على الشخص تسجيل دخول الى موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).

- لتعديل البيانات يلزم وضع إشارة في المربع الموجود في موقع دعم مصر.

- تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة ببطاقة التموين.

- إدخال رقم بطاقة التموين.

- كتابة اسم رب الأسرة مستخرج البطاقة.

- الضغط على علامة متابعة.

- إضافة المواليد الجدد.





تحديث بيانات بطاقات التموين

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين والاعلان عن موعد صرف الحصص التموينية،حيث أن الوزارة قامت بإعداد كشوفات المواليد الجدد حيث وصلت إلى 6 ملايين مولود جديد، لم تدرج الحكومة أسماء المواليد الجدد على البطاقات التموينية وذلك لعدم توافر الأموال الكافية.

جاءت محاولات توفير النفقات الخاصة بإضافة المواليد الجدد خلال العام الحالي باءت بالفشل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وعملت على خفض ميزانيات الوزارات.





نقل الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج

يوجد عدد من الخطوات التي يجب إتباعها لنقل الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج إلكترونياً، وذلك بهدف وصول الدعم للأشخاص المستحقة والعمل على زيادة دعم الأسر وإضافة المواليد الجدد وحصولهم على أساسيات الحياة.

يستطيع الأشخاص الحاصلين على الجنسية المصرية تغيير وتحديث بيانات بطاقة التموين.



