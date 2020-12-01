"راحت بالعباية السودة".. مشاهد من التحقيق مع سلمى الشيمي

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بدأت رحلة التحقيق مع عارضة الأزياء المثيرة للجدل سلمى الشيمي خلال الساعات الأخيرة، بعدما ألقي القبض عليها على خلفية تصويرهم "فوتسيشن" أمام هرم سقارة مرتديه زي فرعوني أظهر مفاتنها الأمر الذي تتدخل النيابة للتحقيق معها.



وظهرت الفتاة في جلسة تصوير أمام هرم سقارة مرتدية الزي الفرعوني، وشريطا يحيط بوسط الجسم ويتدلى طرفاه من الأمام، وقطع من قماش التيل الأبيض التي كانت تلف حول الجسم، وتصل فوق الركبتين بقليل من الخلف والأمام، يتدلى طرفاها من الأمام.



وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سلمى الشيمى ومصور الفوتوسيشن وعدد من مفتشين الآثار ورجال الامن بسقارة، ورحلت الأجهزة الأمنية كلًا من "سلمى الشيمي" الشهيرة بـ"موديل سقارة"، و"حسام محمد" مصور الـ"فوتوسيشن" إلى النيابة الكلية للتحقيق معهم، حول الواقعة، والوقوف على ظروفها وملابساتها.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدتها التحقيقات مع عارضة الأزياء المثيرة للجدل سلمى الشيمي:



- حضرت الفتاة جلسة التحقيق بالنيابة الكلية فى جنوب الجيزة، بصحبة المتهم الثانى حسام محمد مصور جلسة التصوير.



- ظهر على عارضة الأزياء علامات الخوف والترقب، وكانت ترتدى عباءة سوداء وخلخال فى القدم، فيما ظهر المصور حسام أكثر تماسكًا، ومرتديًا بنطال جينز وسويت شيرت.



- تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة الأحراز الخاصة بالقضية وتضمنت الأحراز "ملابس كليوباترا" التى ارتدتها الفتاة أثناء التصوير فى المنطقة الأثرية، كما تضمنت الأحراز هاتف الفتاة محمول، وهاتف مصور الـ"فوتوسيشن"، والكاميرا المستخدمة فى التصوير.



- وجهت النيابة العامة تهمة التصوير بدون تصريح بالمنطقة الأثرية بسقارة لكل من سلمي الشيمي وحسام محمد مصور الجلسة وواجهتهم بالتحريات.



- انتدبت النيابة العامة محام لحضور التحقيقات مع المتهمة، نظرًا لوجودها بدون محام، كما تم استجواب 3 من مفتشين الآثار و3 من رجال الأمن بسقارة، لتقاضيهم مبلغ 1500 جنيه مقابل تصوير السيشن.



- قالت "سلمي" إنها لا تعرف قواعد التصوير فى المناطق الأثرية، والتزمت بتعليمات العاملين، ولم تخالفهم أو تحتال عليهم، وإنها حصلت على الصور من "حسام"، وبعد نشرها فوجئت بكم الجدل الذي أثير حولها.



- قال المصور فى التحقيقات، إنه حصل على 1000 جنيه مقابل جلسة التصوير، وأكد أن التصوير تم بعلم العاملين بالمنطقة الأثرية، وأن بعضًا منهم كان يشاهد جلسة التصوير.





يذكر أن سلمى كرم عبدالمنعم الشيمي بالغة من العمر 26 عامًا، وحاصلة على بكالوريوس تمريض وتعمل في الإعلانات "موديل" وتقيم بمنطقة مدينة نصر.



قبل سنوات بدأت "سلمى الشيمى" عرض أزياء لأطقم وموديلات حيث يصل سعر الطاقم الواحد لنحو 15 ألف جنيه ويتم الاستعانة للترويج للمنتجات والموضة الجديدة، وصعد نجم سلمى الشيمى في الفترة الأخيرة بخاصة في عرض الأزياء والموضة الجديدة "العباءة" بعد انتشارها في الأسواق العربية.

