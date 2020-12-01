في اليوم العالمي للإيدز.. الخريطة الكاملة لمراكز الفحص والمشورة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أقرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام، يوما عالميا لمرض الإيدز.

ويعد مرض الإيدز واحدا من الأمراض المزمنة، التى تشكل خطرا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورا فى الجهاز المناعى لدى البشر، ويسمى فيروس نقص المناعة البشرى "HIV"، اختصارا لـ"Human Immunodeficiency Virus".

ويصيب فيروس الإيدز الجهاز المناعى، فيسلب الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، والجراثيم، والفطريات ويجعله عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، ومنها بعض أنواع السرطان، والالتهابات، التى كان بإمكانه محاربتها والتغلب عليها، مثل الالتهاب الرئوى، والتهاب السحايا.

وعلى الرغم من الجهود التى تبذلهامختلف دول العالم، والمنظمات الصحية، لمكافحة الإيدز، إلا أن ما يقرب من 39.5 مليون شخص مصابون به، الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود لاحتواء الفيروس.

وتبذل الدولة المصرية، قصارى جهدها، لمكافحة الإيدز، إذ تنتشر مراكز الفحص والمشورة الخاصة به، فى مختلف المحافظات، والتى توفر اختبار الإيدز مجانا، مع ضمان سرية وخصوصية المترددين عليها.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الخريطة الكاملة لمراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز، فى مختلف المحافظات:

محافظة الشرقية: مركز طبى النحال - شاع خالد بن الوليد - الزقازيق

محافظة الإسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.

محافظة كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام - أسفل بنك الدم الرئيسى.

محافظة بنى سويف: شارع عبد السلام عارف - بجوار حضانة لصفا - عمارات الشرطة.

محافظة أسيوط: عمارة 6 - مساكن عزبة السجن - الوليدية.

محافظة الغربية: طنطا - شارع طه الحكيم - مستشفى الحميات - الدور الثالث.

محافظة البحر الأحمر: مديرية الصحة والسكان - حفر الباطن - الغردقة.

محافظة القاهرة: 19 شارع الشيخ ريحان - باب اللوق - ميدان التحرير، ومركز المشورة بمستشفى حميات العباسية

محافظة أسوان: المركز الطبى بالنفق.

محافظة الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.

محافظة المنوفية: شبين الكوم - المساكن بجوار المرور القديم - أعلى رعاية طفل بحرى.

محافظة جنوب سيناء: المركز الحضرى بالرويسات - شرم الشيخ.

محافظة البحيرة: المركز الطبى بأبو الريش - عزبة سعد - الدور الثالث - دمنهور.

محافظة الدقهلية: خلف مستشفى الصدر.

محافظة دمياط: مستشفى حميات دمياط.

محافظة القليوبية: مستشفى حميات بنها.

محافظة الجيزة: مركز صحة ميت عقبة فى شارع السودان - أمام مستشفى سوزان مبارك - الدور الثالث.

كما أتاحت وزارة الصحة والسكان إمكانية الاستفسار عن الخدمات المقدمة فى البرنامج الزطنى لمكافحة الإيدز، من خلال الاتصال بالخط الساخن على أرقام: 08007008000، أو 0233152802، أو 0233152801.

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وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للإيدز الخريطة الكاملة لمراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز الإيدز

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