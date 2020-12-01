بدء فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي "ميدوزا 10"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك " ميدوزا -10" والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط  بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكلًا من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا والمانيا بصفة مراقب.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة فى ظل ماتشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.

وأعرب المشاركون فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال والتنظيم الجيد ، الذى يأتى فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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