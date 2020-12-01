أحمد سليمان: أمير مرتضى نجح فى مهمته مع نادي الزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي سابقا، نجح فى مهمته خلال الفترة الماضية، قبل رحيله عن منصبه بالفريق.









وقال سليمان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"،" أمير مرتضي استطاع أن يحقق نجاحات في منصبه مع الفريق خلال الفترة الماضية، والدليل وجود عناصر قوية في صفوف الفريق قادرة على المنافسة على كل البطولات".









وأضاف، "من أفضل القرارات التي تم اتخاذها في الأعوام الأخيرة لنادي الزمالك هي الحفاظ علي قوام الفريق، وتقليل عدد الصفقات عكس ما كان يحدث بالماضي".









وواصل،"رفضت رفع أي قضايا بعد رحيلي عن نادي الزمالك، حِفاظًا على استقرار النادي".