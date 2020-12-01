وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد طه
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التقي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، وفدًا إعلاميًا مكونًا من 12 صحفيًا وإعلاميًا من كبريات الصحف والمجلات والمواقع السياحية من دولة صربيا، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوكالات السياحية الصربية، حيث جاءوا في  زيارة رسمية إلى محافظة البحر الأحمر.

من جانبه، رحب المحافظ بأعضاء الوفد واستعرض كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لتطوير المنظومة الصحية، إضافة إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن السياحة الصربية من أهم الأسواق السياحية الوافدة للبحر الأحمر، وهم من أعلى المعدلات من حيث الأعداد.

في المقابل، قدم الوفد الإعلامي الصربي الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على حسن الاستضافة، كما أشادوا بما لمسوه من إجراءات احترازية وصفوها بالعالمية وأنها تفوق الإجراءات المتخذة في العديد من الدول.

وفي نهاية اللقاء ناشد المحافظ الوفد الأجنبي أن يكونوا سفراء لمصر في بلادهم من خلال نقلهم الصورة الحقيقة التي لمسوها في الإجراءات الوقائية والاحترازية في المناطق السياحية التي قاموا بزيارتها، إضافة إلى الإجراءات الوقائية القياسية المتبعة في مطار الغردقة الدولي، ووعدهم بأنه سيرافقهم في جولاتهم القادمة خلال زياراتهم المقبلة للمحافظة.

كانت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر برئاسة أيمن البحراوي، قامت بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برئاسة أحمد مصطفى، بتنظيم برنامج ترفيهي لهم لزيارة عدد من المزارات السياحية بمدينة الغردقة.
وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر
وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر
وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر
وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر
وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر
وفد إعلامي صربي يشيد بإجراءات كورونا في البحر الأحمر

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