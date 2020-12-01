عبد الملك: التفاصيل الصغيرة منحت الأهلي دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك أن المارد الأبيض يجب عليه حصد لقب كأس مصر خلال النسخة الحالية.









وفي تصريحات إذاعية قال عبد الملك: " الزمالك يحتاج للتتويج بالكأس وعليه ألا يخشى مواجهة الأهلي في النهائي حال تخطي القطبين للطلائع والاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي".









وأضاف: "الزمالك كان أفضل في نهائي القرن وكان هو الأكثر سيطرة على المباراة، ولكن التفاصيل الصغيرة منحت الأهلي المكسب".









وتابع: "إذا تقابل الفريقان في النهائي ستكون لدى الزمالك رغبة في رد الاعتبار بعد خسارة اللقب الأفريقي، بينما سيرغب الأهلي في إظهار أحقيته بالتتويج وحصد اللقب القاري".



