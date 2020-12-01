رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد اليوم الثلاثاء الاستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان حفل المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD بجامعة اسوان وقام بتسليم شهادات الدفعة الاولى من طلاب جامعة اسوان المستفيدين من المركز وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور احمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان وبحضور الدكتور مجدى محمد على نائب ريس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمل عبدالواحد مدير المشروع وكذلك عدد من عمداء كليات جامعة اسوان وممثلين من بعض الشركات والجهات الخاصة.

مؤكدا " غلاب " فى كلمته إن جامعة اسوان كانت من أوائل الجامعات التى شاركت فى مشروع المركز الجامعية بالجامعات المصرية المنفذ بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة وبالدعم من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وقد تم افتتاح المكرز فى يناير 2020 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الجامعة الامريكية ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وكذلك بحضور اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان وبحضور لفيف من رؤساء جامعات مصر.

وأشار ان المركز يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهنى وكذلك يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة بإحتياجات سوق العمل.

وقام الدكتور أحمد غلاب بتسليم شهادات تقدير لبعض ممثلى القطاع الخاص الذين ابدوا تعاونهم من خلال العديد من الانشطة التى تستهدف خدمة طلاب جامعة اسوان ومنهم رئيس مجلس ادارة السلام اكاديمى جروب ورئيس مجلس ادارة مطعم مكانى.

قام رئيس الجامعه بتكريم مجموعة من طلاب الجامعة المتطوعين بالمركز على جهودهم على مدار عام كامل بالعمل داخل المركز.

جدير بالذكر ان المركز استطاع خلال عام 2020 وفى ظل انتشار جائحة كورونا ان يستمر فى تقديم خدماته لطلاب الجامعة والتحول للعمل اونلاين وقد استفاد حتي الآن من خدمات المركز عدد 3363 طالب خلال هذا العام من خدمات المركز.

وفي ختام الحفل التقط الطلاب صور تذكارية مع الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والحضور.
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعي للتطوير المهني للخريجين

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