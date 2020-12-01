محافظ أسوان: عام 2021 لذوى القدرات الخاصة وتلبية متطلباتهم وإنشاء قاعدة بيانات لحصولهم على حقوقهم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن عام 2021 سيكون عام الأشخاص ذوى القدرات الخاصة حيث تم إعطاء توجيهات بمراعاة كافة إحتياجات ومتطلبات ذوى الإعاقة عند تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة القادمة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضًا أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أى منشآت حكومية أو مواقع خدمية أو محطات سكك حديدية أو مواقف سيرفيس أو مطارات وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية


.. جاء ذلك أثناء إجتماع اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة برئاسة محافظ أسوان والذى وجه إلى إجراء حصر شامل لجميع المواطنين من ذوى الإعاقة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم كافة المعلومات بما فيها الأسماء والفترة العمرية والمرحلة التعليمية ودرجة الإعاقة والمستويات الإجتماعية والإقتصادية والعلمية من أجل حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيدًا عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم، على أن يتم الإنتهاء من ذلك الحصر بنهاية ديسمبر الجارى،


مكلفًا مديرى المديريات الخدمية بتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات الممكنة بما يساهم في تحسين مستوى معيشة ذوى الهمم وتخفيف أى أعباء عليهم، وهو الذى يتوازى مع التشديد والتدقيق فى الكشف الطبى الخاص بتحديد درجة الإعاقة من خلال المستشفيات الحكومية والقومسيون الطبى الرئيسى حتى لا يتم الحصول على المستندات المتعلقة بذلك دون وجه حق،


وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم فتح الباب في يناير القادم أمام متوسطى الإعاقة من أجل التقديم للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وذلك بعد إنتهاء التظلمات لمرحلة الإعاقة الشديدة والمتعددة خلال الفترة الماضية،


مؤكدًا على أن المحافظة ستقوم بتنظيم إحتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة خلال الشهر الجارى ستشارك فيها جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم مع إقامة معرض للحرف والمنتجات البيئية، علاوة على تقديم العروض الفنية المتنوعة.

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