الشرطة الألمانية تصادر أسلحة في مداهمات مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:23 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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صادرت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أسلحة في مداهمات مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة حظرت مؤخرًا، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

 

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال 12 شخصاً في إطار تحقيق بشأن خلية يمينية متطرفة يُشتبه بأنها خططت لهجمات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين.

 

وفي بيان، قال الادعاء الألماني العام: "أوقفت الشرطة ١٢ ألمانياً ينتمون لخلية يمينية متطرفة صغيرة، لاتهامهم بالتخطيط لاعتداءات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

 

وأضاف أن الخلية التي تم إنشاؤها في سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تهدف لهز نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا والإطاحة به في نهاية المطاف.

 

وبحسب البيان، فإن الادعاء العام يشتبه في قيام أربعة من الموقوفين بإنشاء المجموعة اليمينية ذات الطابع الإرهابي، فيما أبدى الثمانية الآخرون استعداداً لتقديم دعم "مالي" أو "مساعدة لحيازة أسلحة".

 

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اعتقال هؤلاء الأشخاص جاء بعد حملة مداهمات شنتها الشرطة اليوم في ست ولايات هي: بادن ـ فورتمبرج "جنوب غرب"، راينلاند ـ بفالتس "جنوب غرب"، ساكسونيا السفلى "جنوب شرق" ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا "غرب"، ساكسن ـ انهالت "شمال" وولاية بافاريا "جنوب".

 

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