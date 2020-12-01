فلسطين تسجل 2536 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:04 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، سجل قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بـ 815.

 

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي، 101407 إصابات، بينها 839 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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