عاجل.. سيتين يفتح النار على برشلونة ويواصل اللجوء للقضاء

علق كيكي سيتين المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني على دخوله في صراع مع النادي الكتالوني للحصول على تعويضاته حيث رفع مؤخراً دعوة قضائية ضد البلوجرانا بدعوى خرق التعاقد المبرم بينهما.









وقال سيتين، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة لم يعوضني، ولم يقدم لي أي شيء. إنهم لم يتصلوا بي ليخبروني أنني مطرود" .









وأضاف: "من الواضح أن النادي يمر بلحظة مقلقة، وهو أمر يتم إدراكه بوضوح عند دخول برشلونة، ويؤثر بشكل مباشر على الأداء الرياضي للفريق".









وأتم: "تعتقد دائمًا أنك قادر على المساعدة في حل الأزمة بمجرد دخول النادي، لكن بالنسبة لنا قدمنا كل شيء لبرشلونة، إلا أن الأمر كان مستحيلًا".









وكان سيتين قد رحل عن قيادة فريقه بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بهزيمة ساحقة على يد بايرن ميونخ بنتيجة 8-2.



