يحيي زكي : استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغت 18 ملياردولار

كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، في مقابلة تلفزيونية، أن حجم الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا تبلغ 18 مليار دولار.

إلى ذلك، وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع صندوق مصر السيادي وعدد من شركات القطاع الخاص، عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" باستثمارات يتوقع وصولها إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

ويهدف مشروع شركة نيرك إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 240 مليون دولار، حصة المنطقة الاقتصادية منها 12%، وكذلك الصندوق السيادي 12%، بينما تبلغ حصة القطاع الخاص 76%.

وسينفذ على مرحلتين: الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويمتد على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في بورسعيد.

كما كشف زكي أن حصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي تبلغ 48% في مشروع "نيرك" بحساب الأسهم الممتازة

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وتسعى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز مناخ الاستثمار عبر منح حوافز جديدة قادرة على إحداث تغييرات نحو الاتجاه إلى الاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقية والشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، أكد زكي أن أهداف المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة خاصة في قطاعات صناعية وبحرية، فضلاً عن وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، بجانب العمل على تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي ومحوري ضمن سلاسل الإمداد العالمية، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

وتشمل الشركات المساهمة في الشركة الجديدة من القطاع الخاص كلا من سامكريت للاستثمار، وحسن علام القابضة، وأوراسكوم للإنشاءات، وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات

وأشار زكي إلى أن هذا المشروع يعد بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد.

وبحسب زكي سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا، متوقعا أن تساهم شركة نيرك في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، توقيع الاتفاقية الإطارية مع موانئ دبي العالمية لإنشاء منطقة صناعية مرتبطة بميناء العين السخنة بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.