ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب لاتفاق أوبك

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء إذ عوضت في التعاملات الأوروبية المبكرة خسائر تكبدتها في وقت سابق في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى محادثات أوبك وحلفائها الذين أجلوا اجتماعا رسميا لتقرير ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.

وصعد خام برنت 31 سنتا إلى 48.19 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 45.62 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 27 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أثارت تطورات لقاح لكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد ينعش الطلب على الوقود.

وأرجأت أوبك+ محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس وفق ما قالته ثلاثة مصادر لرويترز، إذ لم يتوصل لاعبون مهمون إلى توافق.

وكان من المقرر أن تعقد المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها يوم الثلاثاء.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "المجموعة بحاجة إلى تمديد الاتفاق من أجل ضمان استمرار السوق في سحب المخزونات خلال الربع الأول من العام المقبل".

وأضافت "من غير المرجح أن تغير تطورات اللقاحات بشكل كبير توقعات الطلب في الشهرين المقبلين".

كان من المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني، لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الجائحة، تقول مصادر إن أوبك+ تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام القادم، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتج في أوبك.

وقالت هيليما كروفت من آر.بي.سي "ستتوصل المجموعة على الأرجح إلى تسوية تحفظ ماء الوجه، فيما النتيجة الأكثر ترجيحا هي تمديد قصير تليه عودة تدريجية للإنتاج".

وتوقع استطلاع لرويترز شمل 40 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 49.35 دولار للبرميل في العام المقبل.